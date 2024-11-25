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Семенович предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь

Певица Семенович рассказала, что ей предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь

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ТНТ

Певица Анна Семенович призналась в шоу «Ты не поверишь!», что ей предложили 5 миллионов рублей за новогоднюю ночь.

Директор Семенович уточнил, что вел переговоры с потенциальным заказчиком. Мужчина был готов заплатить многомиллионный гонорар для того, чтобы артистка приехала к нему на новогодний корпоратив в эротическом костюме Снегурочки. Певица отказалась, так как у нее уже занятый график в этот день.

«Он готов был нас перекупить, но мы не перепродаемся», — отметил директор исполнительницы.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Ранее возлюбленный Семенович раскрыл, когда женится на певице.

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