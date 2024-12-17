Янковский и Волкова столкнутся с аномалией в новом сериале «Резервация»

Герои актеров Дениса Шведова, Филиппа Янковского и Екатерины Волковой столкнутся с аномалией в новом фантастическом сериале Алексея Андрианова «Резервация». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Первую экранизацию фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» представят стриминговая платформа, продакшн Team Films и телеканал РЕН ТВ.

По сюжету сериала бывший полицейский Сергей возвращается домой, но дома у него больше нет. Его район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией, за ее пределы выйти невозможно. Сергей попытается проникнуть на закрытую территорию и спасти родных.

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«Сценарий показался мне очень интересным, и я давно хотела поработать с Алексеем Андриановым, все разводила судьба, но, наконец, сошлись! Моя героиня — врач. Я часто играю врачей, но в этот раз роль особенная... Героиня проживает метания между чувством и разумом, спасением и чувством вины… Сложное и неоднозначное всегда интересно играть», — делится Волкова.

Продюсер Теймур Джафаров отмечает, что некоторые называют выбранный жанр книги антиутопией, некоторые — сай-фаем, а кто-то проводит параллели с произведениями Стивена Кинга.

«Наш проект тоже затрагивает все области по касательной. Эта работа особенно интересна тем, что несмотря на опыт нашей команды, мы все учимся чему-то новому. Работая над проектом, мы снова ощущаем себя студентами с сомнениями вроде: «А так ли это правильно?», «А получится ли?». Именно из таких сомнений рождается нечто особенное», — говорит он.

Сам Андрианов согласен, что сериал можно отнести к антиутопиям, и отмечает, что персонаж главного героя создавался практически под актера Дениса Шведова.

«Самое увлекательное в этом жанре — возможность придумать и создать свой собственный мир. Это близко к фантастике, поэтому работать с ним очень интересно», — делится режиссер.

Также в сериале снимутся Полина Гухман, Алексей Розин, Валерия Астапова, Ольга Макеева, Сергей Барковский, Юрий Насонов.

Ранее в Индии стартовали съемки первого российско-индийского фильма «Жемчуг» с Цыгановым.