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В Индии стартовали съемки первого российско-индийского фильма «Жемчуг» с Цыгановым

В Индии начались съемки первого со времени СССР русско-индийского фильма

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Pan-Atlantic Studio/VK

В Индии стартовали съемки драмы о приемном родительстве режиссера Тины Баркалая «Жемчуг» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в роли супругов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на создателей картины — кинокомпанию Pan-Altantic Studio.

Съемочная площадка организована в соседствующем с Нью-Дели городе Нойда. По словам генерального продюсера кинокомпании Екатерины Филипповой, это первая официальная копродукция России и Индии на государственном уровне и первый со времен СССР русско-индийский фильм.

По сюжету московская семья берет взяла на попечение девочку из приюта и исполняет ее мечту, отправляясь в Индию.

До этого съемки велись в Москве и Ханты-Мансийске, в Индии они пройдут также в Тадж-Махале и городе Агра. Сценарий, написанный по пьесе Юлии Лукшиной «Нервы», изначально предполагал, что съемки будут проводиться в Найроби.

«Но мы решили, что для российской семьи гораздо естественнее будет поездка в Индию, потому что еще с советских времен эта страна имеет для нас особое значение, есть масса культурных кодов, которые связаны с индийскими традициями», — говорит Филиппова.

Продюсер пообещала, что в фильме будут индийские танцы, музыка и даже перевоплощения в героев индийского эпоса.

Премьера фильма «Жемчуг» запланирована на осень 2025 года, картину покажут сперва в России, а затем в Индии.

Первый совместный российско-индийский проект производится Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина интертеймент» при поддержке российского Минкульта и Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Накануне звезда «Великолепного века» снялся в российском скетчкоме.

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