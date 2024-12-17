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«В 2 года весил 7800 грамм»: Овсиенко рассказала об усыновлении ребенка

Певица Овсиенко рассказала, что усыновила ребенка под угрозой развода

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Нина Зотина/РИА Новости

Певица Татьяна Овсиенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала об усыновлении ребенка и рождении внука. Ее цитирует aif.ru.

В конце 1990-х во время гастролей в Пензе Овсиенко передали из зала просьбу привезти в местный Дом малютки зеленые яблоки. Певица сама привезла фрукты и решила осмотреть заведение. Во время визита главврач попросила звезду о помощи — узнать в Москве о возможности операции мальчика Игоря с пороком сердца, которого никто не усыновлял. Известный кардиолог рассказал Овсиенко, что шансы на удачный исход операции есть, но их мало.

«Стала звонить в дом малютки, там не хотели брать на себя такую ответственность. Но я убедила со словами, что если Игорю осталось жить несколько месяцев, то надо дать ему этот единственный шанс. Игорю на тот момент было 2 года 7 месяцев, а весил он 7800 грамм», — вспоминает она.

Мальчика привезли в Москву, он перенес долгую операцию. Все время, что ребенок провел в больнице, Овсиенко была рядом, спала на полу возле кроватки. Расстаться с ним она не смогла.

«Да неужели я, здоровая лошадь, не воспитаю ребенка? Звоню Владимиру Григорьевичу (мужу, музыканту Владимиру Дубовицкому), говорю, что надо усыновить Игоря, а если он не согласен, я буду разводиться», — вспоминает она.

На усыновление тогдашний супруг согласился. Сейчас сыну Овсиенко 28 лет, а внуку 8. Он женат на девушке итало-бразильского происхождения, живет в США. О своем усыновлении он знал еще с 8-го класса — мальчику рассказали об этом в школе.

Накануне сообщалось, что Татьяна Овсиенко вернулась на сцену и просит в райдере молока.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о других российских звездах, которые усыновили детей.

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