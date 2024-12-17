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Автор песни «По полюшку» подала в суд из-за статьи о себе и Успенской

Актриса Лапина подала иск о защите чести и достоинства к адвокату певицы Успенской

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natalia_a_lapina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тимирязевский районный суд города Москвы принял к рассмотрению исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации российской актрисы Натальи Лапиной. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Лапина подала в суд на «МИЦ «Известия» и адвоката певицы Любови Успенской Елену Сениной.

«Истец Наталья Лапина считает, что Сенина Е.Н., представляя интересы Любови Успенской, распространила в электронной версии издания «Известия» сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство истца», — говорится в сообщении.

Суд по делу назначен на 20 декабря 2024 года.

О какой именно публикации идет речь, в сообщении не уточняется.

В январе 2024 года Лапина рассказывала, что собирается подать на Успенскую в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале. Лапина не первый год обвиняет певицу в незаконном присвоении песни.

Ранее Любовь Успенская включила в райдер дочь после ее пропажи.

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