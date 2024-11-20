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Любовь Успенская включила в райдер дочь после ее пропажи

Mash: певица Любовь Успенская добавила Плаксину в свой райдер после ее пропажи

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская указала в обновленном райдере свою дочь Татьяну Плаксину после того, как в октябре стало известно о пропаже наследницы. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал предполагает, что таким образом Успенская собирается минимизировать возможность повторного побега дочери. Певица планирует ездить с Плаксиной на гастроли, а также обязует организаторов оплачивать проживание, билеты и другие расходы на наследницу.

В новом райдере Успенская просит организаторов предоставить ей для перелета три билета в бизнес-классе и два в эконом-классе, а также два номера — в президентском люксе (для себя) и полулюксе (для директора) и машину Mercedes-Benz Sprinter, чтобы передвигаться. Организаторы также оплачивают госпошлину за перевозку собаки Успенской и все расходы по ее уходу.

Гонорар Успенской, по данным Mash, увеличился на 500 тыс. рублей в 2024 году до 4 млн рублей. При этом за выступление в Турции артистка берет 5,3 млн рублей, а в Дубае — 6,4 млн рублей.

В начале октября стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе».

16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

Ранее стало известно, что звезда «Счастливы вместе» подала в суд на бывшего мужа.

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