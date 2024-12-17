Суд запретил в России песню про то, каково быть русским

Санкт-Петербургский городской суд запретил в России песню о том, каково быть русским, исполнителя Раскола (Raskol, Раскольников). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Иск в связи с распространением трека «Русским быть [замечательно]» подавала военная прокуратура. В обосновании было указано, что распространением этого трека исполнителя Раскола «нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц на обеспечение общественной безопасности», уточнила глава пресс-службы суда Дарья Лебедева.

Всего трек был размещен по семи ссылкам, в том числе на странице во «ВКонтакте» некоего Александра Шмыгли. Суд запретил размещение трека по всем этим ссылкам, их должны добавить в реестр экстремистских материалов.

Какие именно строчки признаны экстремистскими, не уточняется. В тексте песни есть упоминания людей различных национальностей и вероисповеданий.

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