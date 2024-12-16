Создателей хита «Малиновая «Лада» обвинили в пропаганде наркотиков

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в МВД России с просьбой проверить группу Gayazovs Brothers на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает издание «Абзац» в своем Telegram-канале.

По версии активистов, признаки нарушения российского законодательства встречаются в песне «Пьяный туман» коллектива и клипе к ней. В ролике, уточнили общественники, группа показывает нарколабораторию, где по сюжету готовят запрещенные вещества.

«Сорок сороков» призвали проверить солистов Gayazovs Brothers — Гаязова Тимура и Гаязова Ильяса — на предмет нарушения статьи 6.13 КоАП РФ. Им может грозить штраф до 1,5 млн рублей.

В начале декабря общественники призывали признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России. В «Сорок сороков» заявляли, что фраза «Слава Украине», сказанная знаменитостью после спектакля, порочит ее звание.

Они также отмечали, что актриса показывает постановку «Мой внук Вениамин» исключительно за границей и там же делает политические заявления.

4 декабря SHOT опубликовал видео с недавнего спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница дарит цветы Ахеджаковой и благодарит «за Украину». В ответ актриса говорит: «Слава Украине».

Ранее сообщалось, что приставы объявили в розыск Лигалайза.