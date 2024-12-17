«Елка, оливье, президент»: Татьяна Навка рассказала, как будет встречать Новый год

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что планирует встретить Новый год дома, в кругу семьи. Об этом сообщает kp.ru.

Она отметила, что новогодние праздники являются самой горячей порой для фигуристов, потому что каждый день они дают дневные и ночные спектакли. Однако, эту традицию Навка не нарушает.

«Я всегда Новый год встречаю с семьей. У нас днем шоу, а в шесть я уже дома, красивая. Обязательно телевизор, елка, оливье, президент. Самый лучший Новый год — дома», — сказала фигуристка.

11 декабря телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что планирует отказаться от алкоголя на Новый год, потому что придерживается здорового образа жизни. По его словам, он будет «есть диетическую еду и запивать ключевой водой — все, как завещал нутрициолог». Однако он уточнил, что оливье и селедка под шубой будут на его новогоднем столе.

Телеведущий уточнил, что может себе позволить съесть пиццу один раз в неделю. При этом все остальные дни, по его словам, он строго придерживается здорового образа жизни.

Ранее Навка рассказала о семейной жизни с Дмитрием Песковым.