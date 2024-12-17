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Владелец хостела рассказал о поведении Яниса Тиммы в день кончины

Владелец хостела Александр признался, что Тимма был улыбчив и позитивен

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Global Look Press

Владелец хостела, в который заселился Янис Тимма, Александр рассказал Super.ru о поведении баскетболиста в день заселения.

По словам мужчины, Тимма показался ему «абсолютно улыбчивым и позитивным человеком». Александр уточнил, что спортсмен заселился в номер 17 декабря. Сейчас, отмечает издание, комната Тиммы в хостеле опечатана.

По информации Life со ссылкой на Shot, в номере спортсмена нашли бутылку водки и ягодный сок. Тимма жил в отеле, который расположен недалеко от дома его бывшей жены, певицы Анны Седоковой.

До этого стало известно, что латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не стало — предварительно, из-за асфиксии. Спортсмена нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с супругой.

Перед своей кончиной Тимма оставил на заставке телефона фразу: «Позвоните Анне». Последняя публикация спортсмена в соцсетях тоже была посвящена бывшей жене.

Ранее сообщалось, что отец Яниса Тиммы отказался верить в кончину сына.

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