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Отец Яниса Тиммы отказался верить в кончину сына

Отец Яниса Тиммы узнал о кончине сына из СМИ, так как не общался с ним три года

Отец Яниса Тиммы Райтис сообщил Super.ru, что не общался с сыном уже три года и узнал о кончине наследника из СМИ.

«У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра — и все. А сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он: может, есть надежда, что это не так», — заявил Райтис.

По словам отца, Янис заблокировал его везде. Тренер не стал раскрывать причину конфликта. Он добавил, что находился с сыном в «ужасных и страшных» отношениях.

До этого стало известно, что латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не стало — предварительно, из-за асфиксии. Спортсмена нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой, певицей Анной Седоковой.

Перед своей кончиной Тимма оставил на заставке телефона фразу: «Позвоните Анне». Последняя публикация спортсмена в соцсетях тоже была посвящена бывшей жене.

Недавно Седокова в слезах записала видеообращение и прокомментировала новость о кончине экс-супруга. Она назвала «адом» свои последние годы жизни.

Ранее стало известно, что перед трагедией Янис Тимма оставил Анне Седоковой пугающий комментарий.

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