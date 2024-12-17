Алсу перенесла концерт: «Не могу сейчас говорить, не то чтобы петь»

Певица Алсу призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынуждена перенести запланированный на 17 декабря концерт в Москве «по состоянию здоровья».

«Не могу сейчас говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — написала исполнительница.

Алсу опубликовала снимок из больничной палаты. В комментариях знаменитости и поклонники артистки пожелали ей скорейшего выздоровления.

Концерт певицы перенесен на 18 февраля.

В октябре Алсу признавалась, что в ее жизни стало больше творчества после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. У артистки появилось желание и настроение заниматься музыкой.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с популярной моделью. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

Накануне Алсу рассказала, как дочери отреагировали на развод с их отцом бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка отметила, что 18-летняя Сафина и 16-летняя Микелла вели себя мудро.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров пострадал на съемках фильма «Братья».