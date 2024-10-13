Алсу раскрыла, как развод повлиял на ее творчество

Певица Алсу призналась в беседе с Super, что в ее жизни стало больше творчества после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

«У меня появилось больше желания и настроения заниматься любимой музыкой», — поделилась певица.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова. 15 ноября пройдет суд о разделе имущества между бизнесменом и певицей. Подробности будущего заседания неизвестны.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

23 сентября Алсу намекнула, что ее бывший муж является нарциссом.

На фоне скандала с Абрамовым и его адвокатом Алсу опубликовала скриншоты со статьями, почему нарциссы разрушают репутацию бывших партнеров. Певица подчеркнула отрывок, где объясняется поведение таких людей потерей контроля над другим человеком.

Ранее Добровинский раскрыл подробности личной жизни бывшего мужа Алсу.