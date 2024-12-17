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Пригожин об обиде на Ивлееву: «Поступила паскудно»

Продюсер Пригожин заявил, что Ивлеева по-скотски поступила с коллегами

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что блогерша Анастасия Ивлеева поступила «по-скотски» и «по-свински» с коллегами, не извинившись после «голой вечеринки». Его слова передает VOICE.

При этом Пригожин не считает правильной реакцию Филиппа Киркорова, который недавно назвал блогершу «крысой» и «гнидой». По словам продюсера, он бы призвал не оскорблять женщин.

«Король не должен опускаться до такого уровня, до оскорблений. Вот это мое глубочайшее убеждение, потому что это ни к чему хорошему не приводит», — заявил муж Валерии.

Также Пригожин раскрыл, что однажды Ивлеева «кинула его» и тоже не стала извиняться за то, что потратила его время. Он пояснил, что блогерша пригласила его на съемки, а потом выпустила ролик в эфир.

«Однажды она поступила паскудно, очень безответственно и некорректно по отношению ко мне», — сказал продюсер.

Пригожин отказался комментировать VOICE новость о недавнем замужестве Ивлеевой. Он заявил, что ему «плевать» на личную жизнь блогерши — «и вообще на ее существование».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин сменил профессию.

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