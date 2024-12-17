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Прохор Шаляпин сменил профессию

Финалист «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин назвал себя блогером, а не певцом

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Артист Прохор Шаляпин признался, что завершил карьеру певца. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

«Я стал блогером! Вы знаете, я им больше зарабатываю», — поделился исполнитель.

По словам 41-летнего Шаляпина, ему стало тяжело ездить на гастроли с возрастом. Он также решил отказаться от музыкальной деятельности, поскольку она не приносит столько дохода, сколько карьера инфлюэнсера.

Еще 5 декабря Прохор Шаляпин возмущался, что ему «пришлось выйти на работу». Он выкладывал ролик со своих гастролей в Калининграде и признавался, что «создавался не для этого».

Артист также жаловался, что из-за неожиданных гастролей полетит на Мальдивы только во второй половине января.

В конце октября продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей «бестолковости». Продюсер вспоминал, что именно он «откопал эту мумию» — Шаляпин был одним из финалистов проекта «Фабрика звезд — 6», где Дробыш выступал как музыкальный продюсер.

У певца, уверял продюсер, были задатки, чтобы стать известным артистом «а-ля Басковым», однако он пошел по-другому пути, скандальному.

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