В Крыму подвели итоги молодежного кинофестиваля «Мост»

В Судаке в контент-студии «Юг.Кино» завершился первый кинофестиваль «Мост» от «Тавриды», сообщает пресс-служба арт-кластера.

Его участниками стали 200 молодых кинематографистов из 36 регионов России. Вместе с опытными игроками киноиндустрии они представили художественные и документальные фильмы, сериалы, а также премьеры и работы участников конкурса «Мост. Горизонты». Всего за три дня было представлено 50 свежих кинопроектов.

Как рассказал руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов, первым кинофестивалем «Мост» проекту удалось занять свою нишу в кинособытиях этого года.

«Мы привезли не только яркие премьеры, чем, безусловно, очень гордимся, но и подвели итоги киногода — собрали и показали лучшее, оставившее след в российском киносезоне. Кино — это интеллектуальный досуг. Нам очень хотелось, чтобы зрители после показов выходили наполненными эмоциями и киновпечатлениями, которых хватит до следующего «Моста», — сказал он.

Отмечается, что 23 работы молодых авторов были представлены на конкурс «Мост. Горизонты». При этом шесть из них стали победителями в разных номинациях.

На фестивале молодые кинематографисты получили возможность представить свои работы широкой аудитории и получить оценку от профессионального сообщества.

«Когда я посмотрела конкурсные фильмы, я очень порадовалась — особенно за мой любимый ВГИК. Все фильмы замечательные, все они без компьютерной графики, видно, что они сделаны, прежде всего, сердечно! Участники программы «Мост. Горизонты» достигли уже того мировоззренческого уровня, когда им есть что рассказать», — рассказала актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

Кинопоказы дополнили деловая программа, паблик-токи, мастер-классы, где гости смогли освоить и углубить свои знания о кинопроизводстве. Участникам рассказали все о процессе съемок и создания фильмов — от идеи до показа, а также о том, как создавать качественный социально значимый контент, зарабатывать на фильмах и стать популярными в своем регионе. За все дни программы на кинофестивале «Мост» для гостей прошли 30 мастер-классов.