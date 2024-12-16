Лариса Долина может потерять 95 млн рублей из-за санкций ЕС

Народная артистка России Лариса Долина может лишиться всех своих зарубежных активов из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, общая сумма активов певицы за рубежом составляет 95 млн рублей. У Долиной, в том числе, есть элитное жилье в Юрмале.

В августе 2024 года, пишет канал, латвийской недвижимостью певицы пытались завладеть мошенники — те же, что обманули артистку в Москве. Речь идет о квартирах Долиной в жилом комплексе «Янтарная резиденция», который стоит на побережье Рижского залива. Долина купила двухкомнатные и четырехкомнатные апартаменты в конце 2011 года. Их стоимость составляет порядка 30,4 млн и 66 млн рублей.

Накануне стало известно, что ЕС ввел санкции против певицы Ларисы Долиной.

Певица Лариса Долина открыто поддерживает специальную операцию России на Украине. В 2018 году певицу внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», и запретили въезд в страну. Артистка объяснила, что попала под санкции из-за поддержки присоединения Крыма к территории России..

Ранее народный артист России Филиппенко заявил, что не вернется в Россию.