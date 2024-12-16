Александр Филиппенко о возвращении в Россию: «Стыдно, грустно и печально»

Народный артист России Александр Филиппенко признался, что не собирается возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в интервью «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

«В такую [Россию] нет, [не вернусь]. Все, что до меня доходит оттуда, — вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально. 24 февраля — один из самых позорных дней в моей жизни», — заявил артист.

Филиппенко вспомнил, что решил покинуть страну практически без раздумий. Первой уехала его дочь Александра. По словам актера, у наследницы начались неприятности в России из-за ее активистской деятельности.

«Она сняла нам здесь квартиру, позвонила и сказала: «Переезжайте». Мы быстро решили, в один день», — рассказал актер.

Филиппенко не жалеет о своем решении и считает, что оно было правильным. Сейчас он проживает в Литве.

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).

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