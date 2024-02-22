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Долина спела раненым бойцами СВО

Певица Лариса Долина выступила в двух госпиталях перед бойцами СВО

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ulybka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лариса Долина выступила перед ранеными бойцами СВО в двух госпиталях и заявила, что тем самым помогает им восстановиться своей музыкой. Ее слова передает «Пятый канал».

«Я всегда испытываю щемящую боль, когда выхожу на сцену и пою перед бойцами — теми, кто проходит лечение», — отметила артистка.

Она поучаствовала в концерте, выступив в ЦВКГ им. П.В. Мандрыка и ЦВКГ им. А. А. Вишневского. Певица добавила, что «живые глаза» военнослужащих помогают ей осознать, что она поет не зря. Певица также считает, что сейчас россияне должны показать бойцам СВО, что за них переживают.

В феврале 2024 года Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Позднее Киркорова упрекнули за спетую российским военным в ДНР песню украинской артистки Ирины Билык. Сама Билык, в свою очередь, также раскритиковала исполнителя, назвав его «гением срама и наготы».

Ранее сообщалось, что певица Zivert выступала с остеохондрозом на протяжении полутора лет.

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