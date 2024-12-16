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Девушка получила $10 тыс. за победу в конкурсе двойников Дрейка

Рэпер Дрейк подарил $10 тыс. девушке, победившей в конкурсе его двойников

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Кадр из видео/casuals_cakery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Дрейк подарил $10 тыс. 21-летней девушке по имени Макайла Чемберс, которая победила в конкурсе его двойников. Об этом сообщает TMZ.

Мероприятие проводила пекарня Casuals Cakery в родном городе рэпера Торонто. Изначально победитель должен был получить бутылку алкогольного напитка и пачку сигар в качестве приза, но призовой фонд изменил сам Дрейк.

Макайла Чемберс назвала свой образ «Girl Drake». Она предстала на конкурсе в мешковатой одежде, сделала две косички с отсылкой на старую прическу Дрейка и нарисовала бороду фломастером.

В мае рэпер Дрейк ответил на обвинения своего коллеги по хип-хоп-сцене Кендрика Ламара в педофилии. Он заявил, что Ламар насмотрелся «аналитических» видео в социальных сетях.

До этого Кендрик Ламар заявил в своем треке «Meet the Grahams», что на лейбле Дрейка OVO записываются секс-преступники, а сам Дрейк якобы является «сертифицированным педофилом» и совращает юных девушек. Ламар также выражал уверенность, что Дрейка вскоре подвергнут обыскам, как ранее рэпера и продюсера Пи Дидди.

Ранее сообщалось, что приставы объявили в розыск Лигалайза.

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