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У победительницы «Голоса» разорвалось платье на «Золотом Граммофоне»

Певица Воробьева: выступала в платье с лопнувшей молнией на «Золотом Граммофоне»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева призналась, что выступала на сцене «Золотого Граммофона» в платье, на котором лопнула молния. Ее слова передает сайт «Страсти».

На премии бывшая подопечная Александра Градского получила свою первую награду за авторскую песню. Она специально сшила платье в цвет граммофона, чтобы выйти в нем на дорожку и выступить, но «все пошло немного не по плану».

«После выступления очень быстро зашивали платье прям на мне! Ох, это было волнительно, но результат «Вау» от коллег и всех присутствующих оправдал себя!», — поделилась Воробьева.

Исполнительница заявила, что навсегда запомнит свой первый «Золотой Граммофон» — «и не только из-за награды».

В конце октября Александра Воробьева рассказывала, что у нее остались только приятные воспоминания о наставнике Александре Градском. Она признавалась, что композитор мог позвонить ей в два часа ночи, чтобы побеседовать о номере. Она назвала его «очень ранимым человеком», который мог иногда ругать, «но справедливо».

Ранее сообщалось, что хореограф «Щелкунчика» заявил об опасности популярности балета.

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