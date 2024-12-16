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Хореограф «Щелкунчика» заявил об опасности популярности балета

Хореограф Григорович испугался за здоровье ног кордебалета «Щелкунчика»

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Дамир Юсупов/Большой театр

Российский хореограф, народный артист СССР, постановщик балета «Щелкунчик» Юрий Григорович рассказал об опасности популярности спектакля, который показывают в Большом театре. Его цитирует ТАСС.

По словам Григоровича, он ставил этот балет 13 раз в 8 странах мира и примерно столько же раз отказывал в постановке по причинам отсутствия профессиональных возможностей в труппах.

«Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость. Абсолютно общечеловеческий миф», — поделился 97-летний балетмейстер размышлениями о терапевтическом влиянии постановки.

При этом он обратил внимание на то, что любое тиражирование «стирает первозданность и чистоту поэтической истории», и испугался за здоровье ног артисток из кордебалета.

«Их ноги, если хотите, и есть русский балет. Возникает серьезное опасение из-за переутомления от физических нагрузок. И я бы здесь не прельщался никакими экономическими выгодами», — предупредил хореограф, отметив, что девушкам нужно будет танцевать и дальше, и необходимо обеспечить их жизнь и после «Щелкунчика».

С 3 по 12 января 2025 года зрителям представят 15 постановок новогоднего балета «Щелкунчик», в декабре 2024 года пройдут 18 показов. В прошлом году ГАБТ показал балет 12 раз в декабре и девять раз в январе.

Накануне комплект билетов на «Щелкунчик» в Большом театре был продан за 1,255 млн рублей.

Ранее владельцам Пушкинской карты назвали условия покупки билетов на «Щелкунчик».

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