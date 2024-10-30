Подопечная Градского вспомнила, каким мэтр был вне экрана: «Настоящий рок-н-ролл!»

Победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева призналась, что у нее остались только приятные воспоминания о наставнике Александре Градском. Ее слова передает сайт «Страсти».

Воробьева рассказала, что композитор мог позвонить ей в два часа ночи, чтобы побеседовать о номере. Однажды Градский в ночи сообщил подопечной, что ее выступление заставило его расплакаться. Певица призналась, что мэтр был «очень ранимым человеком». Иногда, вспомнила Воробьева, композитор ругал ее, «но справедливо».

«А столько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! Конечно же, мы общались за пределами проекта», — поделилась артистка.

Также Воробьева вспомнила, что Градский всегда учил ее никогда не сомневаться в себе. Этот совет от мэтра подопечная запомнила на всю жизнь и до сих пор ему придерживается.



«Он так хорошо разбирался в людях, видел насквозь. Это, видимо, и жизненный опыт», — отметила певица.

Народного артиста России Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. В начале октября 2024 года появилась информация, что на могиле мэтра установили памятник спустя три года.

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