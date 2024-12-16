У «Кибердеревни» появится игровой спин-офф

Сериал «Кибердеревня» получит игровой спин-офф в виде VR-игры «Буля в пустыне», где каждый игрок сможет примерить на себя роль одного из роботов Николая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Демо-версию игры представят на фестивале «Хомякон», который пройдет с 20 по 22 декабря в Москве. При создании «Були в пустыне» использовалась технология volumetric-видео и собственные разработки Яндекса. Они позволили создателям проекта захватить реальных людей в трехмерном пространстве и воспроизвести их как интерактивные 3D-объекты — похожую технологию применяли в фильме «Аквамен».

По сюжету игроку с помощью подсказок робота Николая предстоит помочь летающей «буханке» Буле устранить повреждения после жесткой посадки, выбраться из марсианской пустыни до наступления бури и попасть домой в Кибердеревню.

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