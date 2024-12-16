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Стало известно о перспективах воссоединения экс-солистов группы «Непара»

Директора Шоуа и Талышинской: экс-солисты «Непары» не будут воссоединяться

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В сети появились слухи, что экс-солисты группы «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы воссоединиться ради выступления на корпоративах за 20 млн рублей. Однако концертные директора певцов в беседе с 360.ru эту информацию опровергли.

Организатор выступлений экс-лидера группы, его брат Беслан Шоуа, сообщения о планах исполнителей снова выступать вместе назвал бредом, обвинив в распространении новостей Талышинскую.

«Виктории, видимо, скучно стало, и она решила какую-то бредятину куда-то вбросить. Мы об этом ничего не знаем», — сказал он.

Директор солистки Алексей Кудрявцев тоже опроверг новости о воссоединении, заявив, что сначала надо увидеть 20 млн рублей, а потом разговаривать.

«Как прежде не будет», — подчеркнул он.

Напомним, Александр Шоуа сегодня выступает с новой вокалисткой Дарьей Храмовой. В том числе они поют старые хиты группы, так как он выкупил права на название и весь репертуар.

До этого в СМИ появилась информация, что за один час выступления вновь воссоединившаяся группа будет брать 20 млн рублей. Утверждалось, что артисты будут петь свои хиты, в частности «Другая причина» и «Бог тебя выдумал», а гонорар поделят пополам.

Ранее экс-солистка «Непары» высказалась об отношении к пластике.

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