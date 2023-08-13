Экс-солистка «Непары» высказалась об отношении к пластике

Экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская рассказала в беседе с Woman.ru, что не прибегала к пластическим операциям.

«У меня нет пластических операций, но не могу сказать, что я противник. Пока считаю, что мне не нужно», — заявила артистка.

Талышинская также назвала себя «большой трусихой», отчасти поэтому она не прибегала к услугам хирургов к 46 годам.

«Но не исключаю, что когда-нибудь посмотрю в зеркало и скажу: «Пора!» — подытожила звезда.

8 августа актриса Екатерина Волкова призналась, что делала блефаропластику у пластического хирурга. Волкова отметила, что осталась довольна результатом. Она уточнила, что не против пластических операций в разумных пределах, однако с опаской относится к операциям на груди.

В конце июля певица Слава рассказала о результатах пластики груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Певица сообщила, что у нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

Ранее актриса Анастасия Макеева пожаловалась на угрозы.