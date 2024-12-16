Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-КВНщик рассказал об обиде Ольги Бузовой и восхищении ей

Актер Никишин признался, что обидел Бузову критикой ее таланта певицы

close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Актер, экс-КВНщик Евгений Никишин рассказал об обиде певицы и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, а также о восхищении ей. Его цитирует Леди Mail.

В спектакле «Мужчина нарасхват» Никишин уже больше десяти лет играет вместе с Сергеем Писаренко, Павлом Гайдученко и Бузовой. Коллеге он честно рассказал, что не считает ее хорошей певицей, однако уважает, что артистка живет самостоятельно с 18 лет и добилась многого без богатых родителей и состоятельного мужа.

«Она на меня сперва дулась, но потом перестала. Сама признавалась: может, говорит, я не обладаю сильными вокальными данными, но у меня есть свой слушатель, люди приходят на мои шоу, и им нравится», — говорит Никишин.

Актер добавил, что восхищается трудоспособностью звезды.

«Если бы те, кто хейтят Ольгу Бузову, видели бы, сколько она пашет, они бы пересмотрели свое отношение к ней», — уверен он.

По словам артиста, на репетициях к спектаклям Ольга всегда за то, чтобы сделать еще один прогон, и готова работать без отдыха.

Евгений Никишин был звездой команды КВН «Уездный город», теперь со своим другом и коллегой по КВН Сергеем Писаренко он ведет анекдот-клуб «Нехмурые люди» на канале ТВЦ и играет в спектаклях.

Накануне Олег Майами поднял гонорар после поцелуя с Бузовой.

Ранее Ксения Бородина усомнилась, что Бузова умеет петь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами