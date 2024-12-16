Экс-КВНщик рассказал об обиде Ольги Бузовой и восхищении ей

Актер, экс-КВНщик Евгений Никишин рассказал об обиде певицы и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, а также о восхищении ей. Его цитирует Леди Mail.

В спектакле «Мужчина нарасхват» Никишин уже больше десяти лет играет вместе с Сергеем Писаренко, Павлом Гайдученко и Бузовой. Коллеге он честно рассказал, что не считает ее хорошей певицей, однако уважает, что артистка живет самостоятельно с 18 лет и добилась многого без богатых родителей и состоятельного мужа.

«Она на меня сперва дулась, но потом перестала. Сама признавалась: может, говорит, я не обладаю сильными вокальными данными, но у меня есть свой слушатель, люди приходят на мои шоу, и им нравится», — говорит Никишин.

Актер добавил, что восхищается трудоспособностью звезды.

«Если бы те, кто хейтят Ольгу Бузову, видели бы, сколько она пашет, они бы пересмотрели свое отношение к ней», — уверен он.

По словам артиста, на репетициях к спектаклям Ольга всегда за то, чтобы сделать еще один прогон, и готова работать без отдыха.

Евгений Никишин был звездой команды КВН «Уездный город», теперь со своим другом и коллегой по КВН Сергеем Писаренко он ведет анекдот-клуб «Нехмурые люди» на канале ТВЦ и играет в спектаклях.

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