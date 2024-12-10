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Ксения Бородина усомнилась, что Бузова умеет петь

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что у Бузовой нет голоса

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина усомнилась в шоу «Вопрос ребром», что бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Бузова умеет петь.

У Бородиной спросили, кто лучше – Бузова как певица или Ксения Собчак как интервьюер. Телеведущая ответила, что вопрос только кажется сложным. Она выбрала Собчак и похвалила ее навыки журналистки. Знаменитость призналась, что ей нравятся новые программы Ксении.

В отношении Бузовой Бородина заявила, что у артистки очень красивые шоу. Она назвала ее замечательной девушкой и хорошей ведущей. Однако у телеведущей есть сомнения в том, что Бузова умеет петь.

«Когда у тебя нет голоса, нужно выезжать за счет шоу, и это нормально», — поделилась знаменитость.

Ведущий проекта Василий Вакуленко (Баста) отметил, что Бузова умеет петь, но не на академическом уровне. Он считает артистку шоувумен. Бородина похвалила бывшую коллегу по «Дому-2» за смелость и харизму, которые ей помогают выступать на сцене.

«У Оли есть своя нотка. Она шоумен. Девчонка, которая пытается представлять себя и свое искусство. Это такие художественные номера, в которых люди слушают ее голос, не отрываясь от ее образа в жизни», — рассказал Баста.

Ранее Бородина назвала свою книгу фигней.

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