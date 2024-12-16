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Умерла актриса из сериала «Звездный путь»

Актриса Джейкобсон скончалась в возрасте 70 лет

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Global Look Press

Актриса сериалов «Звездный путь: Следующее поколение» и «Фэлкон Крест» Джилл Джейкобсон умерла в возрасте 70 лет после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщило издание Variety.

По словам публициста и друга актрисы Дэниела Харари, она умерла 8 декабря в Лос-Анджелесе.

Какая именно болезнь стала причиной смерти Джейкобсон, не уточняется. Известно, что она была представителем Американского онкологического общества.

Джейкобсон дебютировала в кино в фильме «Кровавая няня» (1978). Также сыграла в фильме Рона Ховарда «Всплеск», сериале «Квантовый скачок», выходила на сцену в стендап-шоу.

Накануне народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 95 лет.

Ранее умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.

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