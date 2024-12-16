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Фанатов Молодого Платона не пустили на концерт в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростки не смогли попасть на концерт рэпера Молодого Платона

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givemebape/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники в Санкт-Петербурге остались недовольны концертом рэпера Молодого Платона (настоящее имя Платон Степашин), состоявшимся 15 декабря. Их цитирует 78.ru.

Девушки рассказали, что купили вип-билеты на концерт исполнителя, однако им не предоставили, как обычно при этой категории билетов, отдельного входа. Очередь, уточнили они, длилась не менее полутора часов.

«Дети от 12 лет стояли на морозе в надежде, что их пустят. Когда мы обошли очередь, у нас спросили паспорт», — поделилась посетительница концерта Маргарита Воробьева.

Гостей, по ее словам, на входе проверяли на наличие запрещенных веществ и электронных сигарет, а многих совершеннолетних без паспорта не пустили.

«Половину тех, кто стоял в очереди, не пустили. Даже совершеннолетних из-за того, что они не взяли свой паспорт», — отметили Анастасия Пронина и Дана Карпова.

Концерт начался позже запланированного и закончился раньше, рэпер исполнил всего шесть-семь песен, добавили они.

Перед концертом рэпера внезапно поменяли возрастной ценз: ограничение составляло +12, а после поднялось до +16.

Накануне полицейские не нашли ничего запрещенного во время облавы в московском клубе Contact.

Ранее юная посетительница концерта рэпера Mayot в Санкт-Петербурге ударила полицейского.

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