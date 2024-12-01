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Одна фанатка Mayot перед концертом ударила полицейскую, а другая попала в больницу

Mash: посетительница концерта Mayot дала пощечину полицейской

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Телеграм-канал «MAYOT»

Юная посетительница концерта рэпера Mayot в Санкт-Петербурге ударила полицейскую. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что правоохранительница заметила девушку, лежащую на земле около клуба Base на Кондратьевском. На вид той было 15–16 лет. При попытках помочь фанатка артиста начала махать руками и нецензурно выражаться, а после убежала. Когда полицейская последовала за ней, девушка сперва стала извиняться и говорить, что уже уезжает на такси, а после выхватила телефон у сообщавшей коллегам об инциденте женщины, дала ей пощечину, толкнула и снова убежала. Позже девушку нашли и отправили в отдел полиции.

Еще одна фанатка Mayot после концерта потеряла сознание в такси. 15-летнюю девушку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали отравление неизвестными веществами.

Вечером 30 ноября силовики с собаками прервали концерт рэпера Mayot сразу после начала. Как отмечал SHOT, ОМОН искал наркотики. Посетители приготовились, что их будут проверять на наличие и употребление запрещенных веществ. В клуб прекратили запускать новых гостей, ко входу в заведение пригнали автозаки.

Ранее сообщалось, что рейд ОМОНа может быть связан с отравлением подростков в клубе, произошедшим накануне.

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