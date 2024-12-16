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«Через дырку хлестала вода»: канализация затопила дом певицы Славы

В доме певицы Славы прорвало канализационную трубу

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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) пожаловалась, что в ее доме прорвало канализационную трубу. О произошедшем она рассказала своим подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Славы, пришлось отрезать испорченный кусок ковра.

«Все это было затоплено, через ту дырку хлестала вода. Очень вкусненько она пахла, потому что это канализация», — поделилась звезда.

Кроме того, продолжила она, из-за лопнувшей трубы в доме треснула стена. Сейчас Славе предстоит ремонт. От лопнувшей трубы, уточнила она, пострадали все жители поселка Никольская Слобода.

Накануне была названа стоимость ремонта в квартире Клавы Коки. По данным СМИ, Клава Кока потратила более 40 млн рублей на ремонт в квартире, которую приобрела за 60 млн рублей — в эту стоимость ремонт оценила владелица ландшафтно-строительной компании Мария Толченова.

Ранее Слава рассказала, как ей стало плохо на концерте.

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