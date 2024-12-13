Раскрыта стоимость ремонта в квартире Клавы Коки за 60 млн рублей

Певица Клава Кока потратила более 40 млн рублей на ремонт в квартире, которую приобрела за 60 млн рублей. Об этом заявляет Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, в эту стоимость ремонт оценила владелица ландшафтно-строительной компании Мария Толченова. Квартиру в столичном ЖК Клава Кока приобрела осенью 2023 года. Апартаменты певицы расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнес-клуб с бассейном.

СМИ утверждали, что Кока приобрела апартаменты площадью в 100 квадратных метров, цена жилья составляет не менее 61 млн рублей.

Недавно артистка похвасталась интерьером своей гардеробной в новой квартире в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Помещение оказалось выполнено в светлых тонах. В нем стоят золотистые полупрозрачные шкафы с подсветкой, где лежат одежда, сумки и обувь. Посередине комнаты расположен белый комод.

«Гардеробная мечты. Все полки вымерены так, чтобы каждый сантиметр использовался функционально», — подчеркивала исполнительница.

Ранее сообщалось, что стоимость помолвочного кольца Селены Гомес может достигать 1 млн долларов.