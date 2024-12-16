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Трепак превратился в гопак в новом «Щелкунчике» британского балета

Английский национальный балет заменил русский танец на украинский в «Щелкунчике»

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Depositphotos

Русский танец из дивертисмента балета «Щелкунчик» Петра Чайковского Английский национальный балет преобразовал в украинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одну из зрительниц новой постановки в лондонском театре «Колизеум».

По ее словам, в балете изменили костюмы артистов, исполняющих русский танец трепак. Черно-белая одежда танцовщиц и танцовщиков сделана под цвет украинского макового рулета.

«Авторы таким образом изобразили маковник, который они относят к украинской кухне», — уточнила зрительница.

После превращения в принца Щелкунчик с Мари отправляются в страну сладостей, жители которой исполняют разнообразные национальные танцы. В пресс-службе Английского национального балета пока не прокомментировали, чем обусловлено преобразование русского танца. Пользователи соцсетей уже высмеяли Кливлендский балет за превращение русского танца трепак в украинский гопак.

До этого в городе Запорожье, который находится под контролем Украины, решили заменить все вывески на русском языке.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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