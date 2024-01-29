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Рогов заявил, что в Запорожье хотят сменить вывески на русском языке

Рогов заявил о смене вывесок на русском языке в подконтрольном Киеву Запорожье

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РИА «Новости»

В городе Запорожье, который находится под контролем Украины, хотят заменить все вывески. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ему поступают новости из Запорожья, что украинские власти распорядились убрать с улиц города все вывески на русском языке.

Поведение назначенных Киевом властей в городе, как заявил Рогов, возмущает местное население, и люди ждут, когда город перейдет под контроль России.

«Все это лишний раз подтверждает, что город Запорожье и его жители живут в условиях оккупации и их всячески лишают всех возможных прав», — считает он.

29 января Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по базе ремонта военной техники Вооруженных сил Украины в городе Запорожье.

До этого сообщалось, что на железных дорогах Украины отказываются от использования русского языка.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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