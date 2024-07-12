Названо имя нового главы Александринского театра

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о назначении режиссера Никиты Кобелева на должность нового художественного руководителя Александринского театра в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Кобелев приступает к работе в новой должности уже 12 июня.

Постановщик Кобелев окончил режиссерский факультет в ГИТИСа в 2011 году, а затем начал работать на Радио России, поставив там несколько радиоспектаклей. Он также был штатным режиссером-постановщиком в Театре им. Вл. Маяковского и помощником художественного руководителя.

В 2023 году Кобелев стал главным режиссером Александринки, где, в том числе, поставил отмеченный премией «Звезда театрала» спектакль «Тварь». Работы постановщика также показывались на сценах МХТ им. Чехова, Театра наций, театра «Практика» и др.

10 июня стало известно, что заслуженного артиста РФ Андриана Фадеева назначили на пост художественного руководителя балетной труппы Мариинского театра. Эта должность пустовала на протяжении 30 лет. До этого труппу возглавляли либо в качестве временно исполняющих обязанности, либо заведующих.

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