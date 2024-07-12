Волочкова намерена судиться с ПФР: «Я прима-балерина всея Руси»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что подала в суд на Пенсионный фонд России, который потерял 15 лет ее трудового стажа. Этим танцовщица поделилась в беседе с mk.ru.

«Пенсия мне должна была быть назначена еще 10 лет назад. Мне 48 лет, балерины в России уходят на заслуженный отдых в 38 лет <...> Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — пояснила она.

Волочкова добавила, что трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Договоры и контракты с ней также «потерял» краснодарский театр, в котором артистка работала после увольнения из Большого.

«Я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это не звучало.<...> И я танцую в любимой стране, патриотом, которой я являюсь, где не могу получить пенсию», — посетовала Волочкова.

Танцовщица добавила, что хочет вернуть свой стаж, поскольку это дело принципа. Она заявила, что была примой Мариинского театра уже в 18 лет и танцует уже порядка 30 лет.

В мае Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей. Она подавала иск из-за затопления своих 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге.

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