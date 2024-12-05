Бьянка объяснила, зачем артистам алкоголь в райдере

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила в интервью Алене Жигаловой, что у каждого артиста есть алкоголь в райдере.

Бьянка призналась, что забирает все спиртное с концерта домой, чтобы потом выпить его с близкими на праздниках.

«Все знайте, для чего артисты заказывают в райдер алкоголь, причем самый дорогой, для того, чтобы его просто увезти тупо домой и пополнить свой бар. Я, кстати, тоже так делаю», — отметила Жигалова.

Липницкая рассказала, что спокойно относится к алкоголю. По словам артистки, она изредка любит «попить винцо с девчонками на кухне». Певица уточнила, что старается нечасто пить спиртное, так как не хочет выглядеть опухшей.

«У меня так много съемок, много работы, поэтому не получается даже сейчас с друзьями встретиться. Мы тупо пьем чай. Даже бокал или два-три вина не выходит выпить», — поделилась исполнительница.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщил, что Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендикса. По словам источника издания, врачи зафиксировали у нее увеличение печени. Кроме того, по данным инсайдера, артистке запретили физические нагрузки хотя бы на две недели.

Ранее Бьянка призналась, что поцелуй с Natan был хайпом.