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Ревва о хейтерах: «Стареют быстрее»

Комик Александр Ревва заявил, что люди стареют быстрее от зависти и осуждения

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик, актер и певец Александр Ревва признался в беседе с mk.ru, что долгое время старался не отвечать хейтерам и критикам.

Ревва назвал критику испытанием, которое нужно было пройти. Артист уверен, что люди быстрее стареют от ненависти и зависти.

«Алчность, зависть, ревность: человек сидит, осуждает всех, льет ложь… Как правило, люди не очень хорошо выглядят из-за этого», — заявил певец.

Как отметил Ревва, в его жизни был пик травли, когда «много лжи текло из разных мест». Артист не обращался в этот период к психологу и справлялся с эмоциями сам.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. Журналистка Алена Жигалова заявляла, что артист живет в Испании. Однако позднее Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты.

В марте 2024-го сам Ревва опроверг слухи об эмиграции из России. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверял, что он и его близкие останутся на родине. Шоумен попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

Ранее Александр Ревва зарегистрировал товарный знак.

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