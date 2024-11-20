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В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий

Воевавший в рядах ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области

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Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Черниговский драмтеатр.

Артисту было 48 лет. У него осталась дочь Екатерина.

До вступления в ряды ВСУ Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко на протяжении 20 лет, где был ведущим мастером сцены. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

11 декабря стало известно, что украинский актер Андрей Павленко погиб в зоне боевых действий. Где именно умер Павленко, не уточнялось. Артист играл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара». Кроме того, он снимался в сериалах «Ментовские войны. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».

8 декабря сообщалось о смерти примкнувшего к ВСУ актера Василия Кухарского. В фильмографии актера значатся 38 проектов, в том числе «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд» и «Колдовская любовь», а также сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Русское лекарство» и многие другие.

Ранее стало известно, что на Украине умерла вступившая в ВСУ бывшая стилистка Зеленского.

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