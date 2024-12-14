Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солист «Иванушек» признался, что выступает с группой с детства

Певец Туриченко рассказал, что впервые встретился с «Иванушками International» в «Артеке»

close
ТВ 3

Солист бой-бэнда «Иванушки International» признался, что в некотором смысле выступает с группой с детства. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

На кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» Туриченко приготовил одесский традиционный оливье, который в их семье готовили с рыбой.

Выиграв один из конкурсов в детстве, вокалист получил приз — путевку в детский лагерь «Артек», где и встретился с «Иванушками».

«В «Артеке» я победил в фестивале, участвовал в концерте на большой сцене, хэдлайнерами которого были «Иванушки Int». Мне было тогда 11 или 12 лет. Я сфотографировался с Андреем и Кириллом, не получилось только с Игорем Сориным. И вот спустя много лет я стал солистом этой группы», — поделился он.

Накануне сообщалось, что звезда группы «Иванушки International» Кирилл Андреев станет дедушкой во второй раз.

Ранее Алсу и Басков стали гостями на свадьбе Туриченко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами