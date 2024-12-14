Солист «Иванушек» признался, что выступает с группой с детства

Солист бой-бэнда «Иванушки International» признался, что в некотором смысле выступает с группой с детства. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

На кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» Туриченко приготовил одесский традиционный оливье, который в их семье готовили с рыбой.

Выиграв один из конкурсов в детстве, вокалист получил приз — путевку в детский лагерь «Артек», где и встретился с «Иванушками».

«В «Артеке» я победил в фестивале, участвовал в концерте на большой сцене, хэдлайнерами которого были «Иванушки Int». Мне было тогда 11 или 12 лет. Я сфотографировался с Андреем и Кириллом, не получилось только с Игорем Сориным. И вот спустя много лет я стал солистом этой группы», — поделился он.

Накануне сообщалось, что звезда группы «Иванушки International» Кирилл Андреев станет дедушкой во второй раз.

Ранее Алсу и Басков стали гостями на свадьбе Туриченко.