Звезда группы «Иванушки International» станет дедушкой во второй раз

Жена солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Лолита сообщила в шоу «Ты не поверишь!», что их невестка Аделина беременна во второй раз.

Лолита рассказала, что у ее сына Кирилла и невестки родится вторая дочь. Жена артиста рассказала, что Андреев-младший присутствовал на партнерских родах своей супруги. Как отметила Андреева, Аделина собирается снова рожать вместе с мужем.

«Сейчас у них будет второй раз... У нас такого не получилось. Кирилл на гастролях был. Но думаю, он бы не выдержал. Пришлось бы откачивать. А сын покрепче», — поделилась Лолита.

В феврале 2020 года Кирилл Андреев-младший женился на Аделине. Солист «Иванушек International» устроил паре большую свадьбу и подарил двухкомнатную квартиру в Москве. В 2021-м Аделина родила первенца в 2021 году. Девочке дали имя Аннелия.

Андреев признавался, что с рождением внучки в его жизни практически ничего не изменилось. Исполнитель помогает растить Аннелию, и когда выходит с ребенком на улицу, то иногда делает вид, что гуляет с собственной дочерью.

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