Алсу и Басков стали гостями на свадьбе солиста «Иванушек International»

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Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей. Об этом сообщило издание Super.

Гостями торжественной церемонии стали многие российские звезды — исполнители Алсу, Николай Басков, Стас Костюшкин и другие.

В рамках праздника Туриченко исполнил песню для вышедшей к нему на сцену невесты.

Официально пара заключила брак еще прошлым летом, однако из-за плотного графика Туриченко супруги не могли позволить себе полноценный праздник.

В 2024 года в российский прокат вышла комедия «Тур с Иванушками» вышла 7 марта 2024 года. Сюжет рассказывает о трех подругах, которые в детстве фанатели по группе «Иванушки International». В фильме снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. Также в съемках поучаствовали солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Ранее возлюбленный Анны Семенович раскрыл, когда женится на певице.