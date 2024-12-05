Критик объяснил, зачем нужен аукцион билетов в Большой театр

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с «Радио 1» объяснил необходимость аукциона билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его словам, сейчас люди являются заложниками рынка, и если учреждение откажется от аукциона, деньги пойдут в карманы спекулянтов.

«Спекулянты будут их перепродавать, как в прошлом году, по 170 или по 175 тысяч. А мы хотим, чтобы эти деньги оказывались в бюджете или у спекулянтов?» — сказал Заславский.

При этом он отметил, что в Большом театре всегда были зрители, которые «с младых ногтей» следили за каждым исполнителем и ходили все спектакли. А сейчас для этих зрителей вход в театр становится преградой из-за цен.

Утром 2 декабря стало известно, что после того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на премьеру балета «Щелкунчик», их раскупили в первые же минуты. В кассах билеты не продаются.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

Ранее Спиваков высказался о ценах на билеты в театр.