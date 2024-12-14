Премьер России назвал смерть Раисы Максимовой большой потерей для отечественной культуры

Смерть российско-советской актрисы Раисы Максимовой стала большой потерей для культуры России, для родных, близких и всех граждан страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

По его словам, в Максимовой органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие ей сыграть огромное количество запоминающихся ролей на сцене и в кино. Она смогла создать разноплановые образы, передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера, именно поэтому фильмы с ее участием пользовались большой популярностью, завоевали сердца миллионов зрителей, отметил премьер-министр.

Политик также попросил передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким артистки.

Российско-советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась 12 декабря, ей было 95 лет.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Актриса начала карьеру в возрасте 17 лет в Театре драмы имени Карла Маркса. Тогда она занимала должность артистки вспомогательного состава. В 1946 году Максимова окончила Саратовское театральное училище, после чего дебютировала в Саратовском ТЮЗе.

В 1951 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс П. В. Массальского. Она окончила обучение в 1956 году. Впоследствии Максимова была принята в труппу МХАТа. При разделе театра в 1987 году артистка перешла в коллектив МХТ имени Чехова. Одной из ее последних работ стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

Ранее стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Раисы Максимовой.