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Джим Керри объяснил, почему снялся в «Сонике 3»: «Мне нужны деньги»

Актер Джим Керри признался, что согласился сняться в «Сонике 3» из-за денег

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Paramount Pictures

Актер Джим Керри объяснил Associated Press, почему решил отложить свой выход на пенсию ради съемок в мультфильме «Соник 3». Видео с Керри опубликовано в аккаунте агентства в соцсети X.

«Честно говоря, я накупил много вещей, и мне нужны деньги. Да...» — поделился артист.

Керри также признался, что решил вернуться во вселенную, поскольку ему предстояло сыграть в ней роль гения — «а это немного странно».

Мировая премьера мультфильма «Соник 3» состоится 20 декабря. В третьей части Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с таинственным злодеем, известным как Еж Шэдоу. Команда вынуждена создать союз с доктором Айво Роботник (Керри), чтобы противостоять могущественным силам.

В 2022 году Джим Керри заявлял, что роль в фильме «Соник 2 в кино» может стать последней в его карьере. Он обещал сняться в новом проекте только при одном условии — если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами».

Карьера Керри продолжалась более 40 лет. За это время он снялся в 67 картинах. Наибольшую известность артисту принесли комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре» и «Гринче». При этом весьма убедительно он смотрелся и в драматическом амплуа, которое он, в частности, воплотил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».

Ранее режиссер «Елок 11» рассказал о работе с турецким актером Бураком Озчивитом.

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