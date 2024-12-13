Ричард Гир рассказал, как отказался от роли в «Красотке»

Голливудский актер Ричард Гир рассказал, как сперва отказался от главной роли в фильме «Красотка» с Джулией Робертс. Его цитирует People.

«Я так горжусь этим фильмом и горжусь процессом работы над ним. И я не только горжусь, но и благодарен за этот фильм, потому что он многое дал мне», — говорит 75-летний артист.

По словам Гира, сначала он «не понял» фильм, особенно персонажа, которого ему предложили сыграть — богатого бизнесмена Эдварда Льюиса.

«Там не было персонажа. Я прочитал сценарий и сказал: «Это не для меня», — вспоминает Гир.

Сперва он счел Льюиса «просто костюмом» и не хотел встречаться с режиссером Гэри Маршаллом. Но Маршалл предложил ему вместе поработать над персонажем, и Гир согласился.

Кроме того, режиссер убедил Гира встретиться с Джулией Робертс, которая уже была утверждена на роль секс-работницы Вивиан Уорд. Во время встречи режиссер позвонил актеру, чтобы спросить о его решении, и Робертс подняла вверх листок бумаги с фразой «Пожалуйста, согласись».

«Ну и как я мог отказать?» — рассуждает актер.

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