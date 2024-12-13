Лепс попросил перестать унижать русских и вступил в политическую партию

Народный артист России Григорий Лепс стал членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР)_. Фото партбилета певца опубликовало издание Daily Storm.

На удостоверении Лепса, датированном 13 декабря 2024 года, наклеен памятный значок «Жириновский навсегда».

Перед тем как получить партбилет, Лепс появился на юбилейной выставке «ЛДПР: 35 лет с народом» и вместе с лидером партии Леонидом Слуцким поднял плакат «Хватит унижать русских».

К юбилею партии президент России Владимир Путин в письменном обращении указывал на ее вклад в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры.

Известно, что Григорий Лепс присутствовал на прощании с Владимиром Жириновским в апреле 2022 года. Тогда артист назвал его патриотом и «человеком чести и слова».

Накануне Лепс раскрыл, от чего не сможет отказаться никогда.

Ранее Лепс признался, что у него появились проблемы со связками.