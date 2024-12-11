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Монеточка и Noize MC могут получить Нобелевскую премию мира

Певица Монеточка и рэпер Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

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vipsauna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (признана в РФ иностранным агентом) и рэпер Иван Алексеев (Noize MC) (признан в РФ иностранным агентом) номинированы на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году. Об этом сообщил журналист Владимир Раевский в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Соответствующую заявку подал профессор Столичного университета Осло Арнфинн Мурувик Вонен и его коллеги по вузу. Вонен заявил, что в Норвегии ценят деятельность Алексеева и Гырдымовой.

«Они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», — пояснил лингвист.

Noize MC отреагировал на эту новость фразой: «Чегоо?» Он поблагодарил норвежских профессоров, а также обнял Раевского в знак благодарности. Алексеев отметил, что передаст информацию своей сообщнице, певице Монеточке.

После начала СВО Алексеев и Гырдымова уехали из России. В сентябре 2023 года Noize MC признавался, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством. Он отмечал, что за границей выступает беспрепятственно.

Ранее сообщалось, что в Испании отменили концерт Лаймы Вайкуле.

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