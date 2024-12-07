Юрист рассказал о шансах Макаревича сохранить недвижимость в России

Юрист Иван Соловьев рассказал о шансах основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) сохранить недвижимость в России. Об этом он поговорил с Aif.ru.

«Макаревич признан иноагентом, и соответствующий закон накладывает на него определенные ограничения по использованию активов, авторскому праву, но конфискации имущества не предусматривает. Соответственно, правовых оснований для изъятия у артиста российской недвижимости нет», — заявил он.

По словам Соловьева, решение о конфискации имущества принимает суд. Он привел в пример активы журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его супруги, имущество которых было конфисковано в пользу государства.

«Александр Невзоров это все называл остатками былой роскоши и говорил, что ему на самом деле глубоко наплевать на имущество, которое у него осталось в России. Но, оказывается, не наплевать, потому что он пытался это имущество стоимостью более 200 миллионов рублей фактически увести из-под носа государства, переоформив это все на тещу», — напомнил он.

28 ноября активист Виталий Бородин заявил, что у Макаревича есть в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.

Затем эту новость прокомментировал пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин фразой: «Фантазии какие-то».

Ранее Андрей Макаревич рассказал, скучает ли по России.